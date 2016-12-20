В Нуримановском районе Башкирии в ДТП погибли три человека

Константин КЛИМОВ

Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

Авария произошла в Нуримановском районе Башкирии около трёх часов ночи. Девушка за рулём автомобиля «Ford» не справилась с управлением и вылетела с трассы. Как сообщил руководитель ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов, машина протаранила кирпичный гараж. Девушка-водитель и двое её пассажиров погибли на месте. Сейчас инспектора ДПС устанавливают личности погибших и обстоятельства ДТП.