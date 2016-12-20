В Башкирии уголовное дело на бывшего главу района направили в суд

Злата ЗУКОВИЧ

Он обвиняется в махинациях с земельными участками.

54-летний бывший глава Кушнаренковского района обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», - сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, с января по апрель 2014 года бывший глава изменил разрешенный вид использования десяти земельных участков, не включенных в кадастровый учет при планировании строительства нового микрорайона «Андреевский» для льготной категории граждан, чтобы выделить участки для своих знакомых. 36 местным жителям отказались предоставить землю якобы из-за отсутствия участков. Ущерб государственному бюджету составил четыре миллиона рублей.

Обвиняемый свою вину не признал. Суд наложил арест на его «УАЗ» и снегоход «Yamaha» общей стоимостью 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.