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20 декабря, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии уголовное дело на бывшего главу района направили в суд// 20.12.2016
Он обвиняется в махинациях с земельными участками.
54-летний бывший глава Кушнаренковского района обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», - сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, с января по апрель 2014 года бывший глава изменил разрешенный вид использования десяти земельных участков, не включенных в кадастровый учет при планировании строительства нового микрорайона «Андреевский» для льготной категории граждан, чтобы выделить участки для своих знакомых. 36 местным жителям отказались предоставить землю якобы из-за отсутствия участков. Ущерб государственному бюджету составил четыре миллиона рублей.
Обвиняемый свою вину не признал. Суд наложил арест на его «УАЗ» и снегоход «Yamaha» общей стоимостью 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.
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