20 декабря, вторник
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии уголовное дело на бывшего главу района направили в суд

Злата ЗУКОВИЧ // 20.12.2016
Он обвиняется в махинациях с земельными участками.

54-летний бывший глава Кушнаренковского района обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», - сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, с января по апрель 2014 года бывший глава изменил разрешенный вид использования десяти земельных участков, не включенных в кадастровый учет при планировании строительства нового микрорайона «Андреевский» для льготной категории граждан, чтобы выделить участки для своих знакомых. 36 местным жителям отказались предоставить землю якобы из-за отсутствия участков. Ущерб государственному бюджету составил четыре миллиона рублей.

Обвиняемый свою вину не признал. Суд наложил арест на его «УАЗ» и снегоход «Yamaha» общей стоимостью 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

20.12.2016
В Башкирии педагог получал зарплату за фиктивные занятия с ребенком инвалидом
После прокурорской проверки она вернула деньги.

20.12.2016
В Нуримановском районе Башкирии в ДТП погибли три человека
Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

19.12.2016
В Башкирии 10 лет от наказания скрывался наркоторговец из Беларуси
В ближайшее время его экстрадируют на родину.

19.12.2016
В Уфе бывшая фехтовальщица воткнула сожителю нож в грудь
Мужчина скончался на месте от полученного ранения.

18.12.2016
ДТП на трассе в Башкирии: погибли два человека
Авария произошла на 39 км автодороги Стерлитамак-Федоровка

18.12.2016
В Башкирии нетрезвый водитель погубил свою пассажирку
ДТП случилось ночью на трассе Уфа – Белорецк

17.12.2016
В Башкирии 77-летний дедушка убил своего соседа
Соседи не поделили границы земельных участков.

16.12.2016
В сети появилось видео ДТП на Комсомольской в Уфе
По предварительным данным водитель врезался в электроопору.

16.12.2016
В Башкирии мужчина купил «липовые» права на имя участкового
Подделку изъяли через 1,5 месяца после покупки.

16.12.2016
В Башкирии заключенному сначала помогли, а после зарезали
Потерпевший направил полученные деньги не по назначению.

16.12.2016
В Уфе установили личность погибшей в ДТП девушки
Полиция выясняет обстоятельства аварии

16.12.2016
В Уфе в ДТП погибла молодая девушка
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают ее личность

15.12.2016
В Башкирии полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя
После того как полицейские начали стрелять, автомобиль вылетел в кювет

15.12.2016
В Башкирии бомж ограбил школьницу
Подозреваемый задержан и дал признательные показания

15.12.2016
В Башкирии осудили липовых сотрудников пенсионного фонда
Пенсионерок грабил «семейный подряд».

15.12.2016
Швейцария вернула активы бывшего "давальца" башкирских нефтезаводов
За несколько лет Швейцария вернула 110 млн.долларов


  
ФОТОФАКТ
Жителей Уфы уже более 20 лет не могут переселить из аварийного жилья

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"