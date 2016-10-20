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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Стерлитамаке пьяный водитель снёс столб, есть погибшие// 20.10.2016
Авария произошла на внутренней дороге одного из садовых кооперативов.
Фото: БашДТП
Как сообщают очевидцы трагедии, молодой человек за рулём «Daewoo Nexia» сегодня врезался в столб, удар был такой силы, что машину смяло пополам, а бетонная опора переломилась.
В результате аварии погибла девушка и пострадал случайный попутчик, водитель пытался скрыться с места происшествия пешком, но был задержан очевидцами.
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Фото: БашДТП
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