В Стерлитамаке пьяный водитель снёс столб, есть погибшие

Константин КЛИМОВ

Авария произошла на внутренней дороге одного из садовых кооперативов.

Фото: БашДТП

Как сообщают очевидцы трагедии, молодой человек за рулём «Daewoo Nexia» сегодня врезался в столб, удар был такой силы, что машину смяло пополам, а бетонная опора переломилась.

В результате аварии погибла девушка и пострадал случайный попутчик, водитель пытался скрыться с места происшествия пешком, но был задержан очевидцами.

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Фото: БашДТП