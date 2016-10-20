Житель Башкирии убил бывшую жену на глазах у 9-летнего ребёнка

Константин КЛИМОВ

Мужчина перерезал горло экс-супруге из-за ревности.

Как сообщили в следственном комитете Башкирии, 35-летний житель Балтачевского района несколько раз ударил свою бывшую супругу ножом в горло. Мотивом преступления стала ревность.

При этом инцидент произошёл на глазах малолетнего ребёнка бывших супругов, проснувшегося из-за шума. Сейчас мужчина находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ убийство. Максимальное наказание по статье - 15 лет лишения свободы.