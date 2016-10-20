Из детсада в Уфе госпитализированы трое детей, отравившихся таблетками

Константин КЛИМОВ

Как стало известно, лекарство дети взяли из сумки воспитателя.

Как сообщает портал «Уфа1», дети были доставлены в реанимационное отделение одной из уфимских больниц с диагнозом "отравление".

Трёхлетние малыши были сильно возбуждены, испытывали сильный психоз и галлюцинации. Сейчас состояние детей стабилизировалось, но о выписке говорить пока рано. По предварительной верси,и дети вытащили лекарство «Спазмалгон» из сумки воспитательницы детского сада, оставленной в доступном для детей месте.