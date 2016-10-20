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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Из детсада в Уфе госпитализированы трое детей, отравившихся таблетками// 20.10.2016
Как стало известно, лекарство дети взяли из сумки воспитателя.
Как сообщает портал «Уфа1», дети были доставлены в реанимационное отделение одной из уфимских больниц с диагнозом "отравление".
Трёхлетние малыши были сильно возбуждены, испытывали сильный психоз и галлюцинации. Сейчас состояние детей стабилизировалось, но о выписке говорить пока рано. По предварительной верси,и дети вытащили лекарство «Спазмалгон» из сумки воспитательницы детского сада, оставленной в доступном для детей месте.
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