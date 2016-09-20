В Уфе из-за водителя «Башавтотранса» бабушке ампутировали стопу

Ольга КОРЗИК

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Кристина Дейнеко

В Кировский районный суд Уфы передано уголовное дело в отношении водителя автобуса «НЕФАЗ» компании «Башавтотранс» 52-летнего Бориса Сазонова. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Следствие считает, что в августе прошлого года в Уфе водитель автобуса, поворачивая с улицы Пушкина на улицу Цюрупы, наехал на 77-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП пожилая потерпевшая с телесными повреждениями госпитализирована в больницу, где ей ампутировали левую стопу, - сообщили в прокуратуре.

Свою вину в совершении преступления мужчина полностью признал.