На трассе в Башкирии в аварии с лесовозом погибло четыре человека

Константин КЛИМОВ

Авария произошла на трассе Белорецк-Отнурок

Авария произошла вечером в понедельник, 19 сентября. По данным МЧС, это произошло в 20.56 местного времени.

По предварительным данным, водитель груженного лесовоза не справился с управлением и допустил опрокидывание многотонной машины в кювет. В ДТП погиб сам водитель и три его пассажира.