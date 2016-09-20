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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
На трассе в Башкирии в аварии с лесовозом погибло четыре человека// 20.09.2016
Авария произошла на трассе Белорецк-Отнурок
Авария произошла вечером в понедельник, 19 сентября. По данным МЧС, это произошло в 20.56 местного времени.
По предварительным данным, водитель груженного лесовоза не справился с управлением и допустил опрокидывание многотонной машины в кювет. В ДТП погиб сам водитель и три его пассажира.
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