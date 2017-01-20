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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе мужчина не заметил, что ему в спину воткнули нож и проспал несколько часов// 20.01.2017
Курьёзный случай произошёл в уфимском микрорайоне Инорс.
В Уфе двое мужчин устроили совместное застолье, в ходе пьянки возникла ссора и гость взялся за нож. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры повернулся к гостю спиной, он воткнул нож ему в спину, но хозяин был настолько пьян, что не заметил ранения.
Через некоторое время он проводил гостя и лёг спать. Утром мужчину с торчащим из спины ножом обнаружил его приятель, разбудил друга и вызвал скорую.
Полицейским удалось задержать преступника, и сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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