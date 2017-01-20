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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе мужчина не заметил, что ему в спину воткнули нож и проспал несколько часов

Константин КЛИМОВ // 20.01.2017
Курьёзный случай произошёл в уфимском микрорайоне Инорс.

В Уфе двое мужчин устроили совместное застолье, в ходе пьянки возникла ссора и гость взялся за нож. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры повернулся к гостю спиной, он воткнул нож ему в спину, но хозяин был настолько пьян, что не заметил ранения.

Через некоторое время он проводил гостя и лёг спать. Утром мужчину с торчащим из спины ножом обнаружил его приятель, разбудил друга и вызвал скорую.

Полицейским удалось задержать преступника, и сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

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ФОТОФАКТ
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