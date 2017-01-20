Момент наезда на пешехода в Башкирии попал на видео

20.01.2017

В Башкирии завершено расследование отмывания денег директорами трёх предприятий Руководители трёх уфимских фирм-однодневок пойдут под суд за отмывание денег и мошенничество в крупном размере.

19.01.2017

В Башкирии Nissan на полном ходу протаранил грузовик Авария произошла сегодня утром на трассе Бижбуляк - Приютово в Башкирии.