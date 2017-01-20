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20 января, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Момент наезда на пешехода в Башкирии попал на видео// 20.01.2017
Видеорегистратор снял момент наезда на мужчину в Бирске.
Сегодня в Бирске мужчина за рулём «Chevrolet Lanos» допустил наезд на пешехода. Пешеход переходил дорогу в зоне действия пешеходного перехода. Несмотря на сильный удар, пешеход смог самостоятельно подняться, однако помощь врачей ему всё-таки понадобилась.
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