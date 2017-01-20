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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе профессора БГУ осудят за взяточничество// 20.01.2017
Профессора поймали с поличным.
66-летнего профессора кафедры инженерного факультета БГУ Владимира Кузнецова обвиняют в совершении преступления по трем статьям «Мелкое взяточничество», «Служебный подлог» и «Получение взятки в значительном размере», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, в сентябре прошлого года преподаватель потребовал от студента 30 тысяч рублей за защиту диплома. Молодой человек рассказал о требовании полицейским, и преподавателя задержали с поличным при передаче денег в рамках оперативного эксперимента.
В ходе следствия выяснилось, что в июне прошлого года преподаватель поставил «зачет» по предмету «подъемно-транспортные устройства», не спрашивая учащегося. За это тот купил четыре трубы на пять тысяч рублей и отвез их за свой счет на дачу преподавателя.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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