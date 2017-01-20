В Уфе профессора БГУ осудят за взяточничество

Злата ЗУКОВИЧ

Профессора поймали с поличным.

66-летнего профессора кафедры инженерного факультета БГУ Владимира Кузнецова обвиняют в совершении преступления по трем статьям «Мелкое взяточничество», «Служебный подлог» и «Получение взятки в значительном размере», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, в сентябре прошлого года преподаватель потребовал от студента 30 тысяч рублей за защиту диплома. Молодой человек рассказал о требовании полицейским, и преподавателя задержали с поличным при передаче денег в рамках оперативного эксперимента.

В ходе следствия выяснилось, что в июне прошлого года преподаватель поставил «зачет» по предмету «подъемно-транспортные устройства», не спрашивая учащегося. За это тот купил четыре трубы на пять тысяч рублей и отвез их за свой счет на дачу преподавателя.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.