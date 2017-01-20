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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии полицейский осужден за применение шокера к подростку// 20.01.2017
Полицейский пытался выбить из парня признание в совершении преступления.
37-летнего оперативника Альшеевского района Башкирии Артура Миргалиева осудили по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств», сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Суд установил, что в октябре 2015 года оперативник электрошокером мучил 16-летнего подростка, чтобы добиться от него признания в краже имущества из строящегося дома. Подросток рассказал о случившемся родителям и полиции, отдел собственной безопасности МВД провёл проверку и подтвердил описанные подростком факты.
Подсудимый свою вину не признал. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на два года. Прокуратура намерена обжаловать приговор, сделав назначенное наказание более жестким.
Сейчас Миргалиев до сих пор не уволен со службы, но отстранён от исполенения обязанностей, как пояснили в пресс-службе МВД он будет уволен как только решения суда вступит в законную силу.
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