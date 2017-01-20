20 января, пятница
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии полицейский осужден за применение шокера к подростку

Злата ЗУКОВИЧ // 20.01.2017
Полицейский пытался выбить из парня признание в совершении преступления.

37-летнего оперативника Альшеевского района Башкирии  Артура Миргалиева осудили по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств», сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Суд установил, что в октябре 2015 года оперативник электрошокером мучил 16-летнего подростка, чтобы добиться от него признания в краже имущества из строящегося дома. Подросток рассказал о случившемся родителям и полиции, отдел собственной безопасности МВД провёл проверку и подтвердил описанные подростком факты.

Подсудимый свою вину не признал. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на два года. Прокуратура намерена обжаловать приговор, сделав назначенное наказание более жестким.

Сейчас Миргалиев до сих пор не уволен со службы, но отстранён от исполенения обязанностей, как пояснили в пресс-службе МВД он будет уволен как только решения суда вступит в законную силу. 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

20.01.2017
В Башкирии завершено расследование отмывания денег директорами трёх предприятий
Руководители трёх уфимских фирм-однодневок пойдут под суд за отмывание денег и мошенничество в крупном размере.

20.01.2017
Мужчина из Казани оскорбил уфимских полицейских
За это он предстанет перед судом.

20.01.2017
В Башкирии женщина пойдет под суд за оскорбление полицейского
Она попалась на мелкой краже и обругала представителя власти.

20.01.2017
В Башкирии арестовали начальника уголовного розыска за пытки
Сейчас проверяется нарушение конституционных прав полицейскими.

19.01.2017
В Уфе школьник подорвался при проведении химических опытов
Подросток находится в реанимации в состоянии комы.

19.01.2017
Врачи не смогли спасти двухлетнего малыша, пострадавшего в аварии в Башкирии
Авария произошла на трассе Бижбуляк – Приютово

19.01.2017
В Уфе мужчина умер после драки в магазине
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти.

19.01.2017
СМИ: В Уфе внедорожник вице-премьера Башкирии вылетел на красный и спровоцировал ДТП
Авария произошла 18 января на перекрёстке улиц Чернышевского и Гафури.

19.01.2017
В Башкирии Nissan на полном ходу протаранил грузовик
Авария произошла сегодня утром на трассе Бижбуляк - Приютово в Башкирии.

19.01.2017
В Уфе в утренний час пик на оживлённой улице сгорел «Renault» - видео
Пожар произошёл недалеко от остановки «Монумент дружбы».

19.01.2017
В Уфе «Россгосстрах» не уберёг персональные данные сотен клиентов
Уфимцы обнаружили личные данные клиентов страховщика в обычном мусорном контейнере в центре города.

19.01.2017
В Башкирии будут судить начальника районного ГИБДД, отобравшего машину у нарушителя
Мужчина обманным путём отобрал машину у женщины, нарушившей ПДД.

18.01.2017
В Башкирии грабители обчистили ювелирный магазин за 25 секунд - видео
Трое молодых парней ворвались в ювелирный магазин и забрали столько, сколько смогли унести.

18.01.2017
Лже-целитель из Башкирии насмерть залечил своего пациента
В зале суда его освободили по амнистии.

18.01.2017
Ресторан «Alpenhof», в котором уфимцы подхватили сальмонеллу, проиграл первые дела
Уфимский ресторанный комплекс «Alpenhof» выплатит трём пострадавшим 150 тысяч рублей.

18.01.2017
В Башкирии водитель иномарки спровоцировал ДТП, один человек погиб
Авария произошла на трассе Уфа-Оренбург.

18.01.2017
В Башкирии водитель BMW насмерть сбил пешехода
Наезд произошёл сегодня в шесть утра в Куюргазинском районе Башкирии.

  
ФОТОФАКТ
Рустэма Хамитова предупредили о голодовке в Москве

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"