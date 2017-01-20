В Башкирии завершено расследование отмывания денег директорами трёх предприятий

Константин КЛИМОВ

Руководители трёх уфимских фирм-однодневок пойдут под суд за отмывание денег и мошенничество в крупном размере.

Как сообщили в управлении следственного комитета по Башкирии, завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей трёх уфимских предприятий.

По версии следствия директор «Капитал-Строй-Инвест» Ваграм Меликсетян, директор ООО «Промреконструкция» Рауфан Ахметгареев и руководитель «Спецкомплекта» Игорь Шерышев совершили мошенничество в особо крупном размере, также им инкриминируется отмывание денег.

В материалах дела говорится, что в 2009 году Ахметгареев и Меликсетян решили получить налоговое возмещение на сумму 14 миллионов рублей, для этого они подготовили подложную декларацию, в которой указали, что была куплена недвижимость для нужд предприятия. На самом деле покупка была мнимой. 8 миллионов из полученных преступным путём денег пошли на погашение кредита Меликсетяна, взятого на реконструкцию одного из зданий по договору оказания услуг, тем самым мужчинам удалось легализовать часть денег.

Ещё через год они решили повторить схему и получили уже 40 миллионов рублей от государства - за покупку всё той же недвижимости.

Следователи установили, что из трёх предприятий деятельность вело лишь ООО «Капитал-Строй-Инвест», а остальные предприятия создавались как фирмы-однодневки для заключения фиктивной сделки по продаже недвижимости.

Как выяснилось позже, в совершённых преступлениях виновны не только Ахметгареев, Меликсетян и Шерышев. Часть вины лежит и на бывшем руководителе налоговой службы одного из уфимских районов.

- Он принял необоснованное решение об отказе в привлечении к ответственности одного из предприятий и решение о возмещении этому предприятию налога на добавленную стоимость из государственного бюджета в размере более 26 миллионов рублей, - рассказала глава пресс-службы управления следственного комитета по Башкирии Светлана Абрамова.

В отношении госслужащего сейчас ведётся уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность), в случае если удастся доказать его вину, ему грозит крупный штраф либо до трёх месяцев ареста.

Дело Ахметгареева, Шерышева и Меликсетяна уже передано в суд с обвинительным заключением, в ближайшее время начнётся его рассмотрение. Статьи 159 и 174.1 уголовного кодекса, по которым будут судить обвиняемых, предусматривают наказание в 10 и 7 лет лишения свободы.