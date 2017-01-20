|
20 января, пятница
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии завершено расследование отмывания денег директорами трёх предприятий// 20.01.2017
Руководители трёх уфимских фирм-однодневок пойдут под суд за отмывание денег и мошенничество в крупном размере.
Как сообщили в управлении следственного комитета по Башкирии, завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей трёх уфимских предприятий.
По версии следствия директор «Капитал-Строй-Инвест» Ваграм Меликсетян, директор ООО «Промреконструкция» Рауфан Ахметгареев и руководитель «Спецкомплекта» Игорь Шерышев совершили мошенничество в особо крупном размере, также им инкриминируется отмывание денег.
В материалах дела говорится, что в 2009 году Ахметгареев и Меликсетян решили получить налоговое возмещение на сумму 14 миллионов рублей, для этого они подготовили подложную декларацию, в которой указали, что была куплена недвижимость для нужд предприятия. На самом деле покупка была мнимой. 8 миллионов из полученных преступным путём денег пошли на погашение кредита Меликсетяна, взятого на реконструкцию одного из зданий по договору оказания услуг, тем самым мужчинам удалось легализовать часть денег.
Ещё через год они решили повторить схему и получили уже 40 миллионов рублей от государства - за покупку всё той же недвижимости.
Следователи установили, что из трёх предприятий деятельность вело лишь ООО «Капитал-Строй-Инвест», а остальные предприятия создавались как фирмы-однодневки для заключения фиктивной сделки по продаже недвижимости.
Как выяснилось позже, в совершённых преступлениях виновны не только Ахметгареев, Меликсетян и Шерышев. Часть вины лежит и на бывшем руководителе налоговой службы одного из уфимских районов.
- Он принял необоснованное решение об отказе в привлечении к ответственности одного из предприятий и решение о возмещении этому предприятию налога на добавленную стоимость из государственного бюджета в размере более 26 миллионов рублей, - рассказала глава пресс-службы управления следственного комитета по Башкирии Светлана Абрамова.
В отношении госслужащего сейчас ведётся уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность), в случае если удастся доказать его вину, ему грозит крупный штраф либо до трёх месяцев ареста.
Дело Ахметгареева, Шерышева и Меликсетяна уже передано в суд с обвинительным заключением, в ближайшее время начнётся его рассмотрение. Статьи 159 и 174.1 уголовного кодекса, по которым будут судить обвиняемых, предусматривают наказание в 10 и 7 лет лишения свободы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
20.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии арестовали начальника уголовного розыска за пытки
20.01.2017 // СПОРТ
Сборная Востока не смогла забить в матче звёзд ЖХЛ
20.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 21 января
20.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Квартиры в чистовой евроотделке от 1 млн 590 тыс рублей
20.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Письма от погибшего космонавта Комарова ищут адресатов в Уфе
19.01.2017 // 5-Я КОЛОНКА
Суд по «Кроношпану»: что дальше
19.01.2017 // МОЛНИЯ
Ильнур Махмутов станет главным судебным приставом Башкирии
19.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе мужчина умер после драки в магазине
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте