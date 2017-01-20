Мужчина из Казани оскорбил уфимских полицейских

Злата ЗУКОВИЧ

За это он предстанет перед судом.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии, нетрезвого 38-летнего жителя Казани задержали 2 августа в центре Уфы в виде, оскорбляющем человеческое достоинство.

Мужчина «публично, в присутствии гражданских лиц, с целью выражения своей презрительности к сотрудникам полиции, умаляя авторитет органа власти в глазах граждан, высказал в адрес сотрудников органа внутренних дел слова оскорбительного характера в неприличной форме, унижающие честь и достоинство представителей власти».

Сейчас уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти» направлено в суд для рассмотрения по существу.