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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии женщина пойдет под суд за оскорбление полицейского// 20.01.2017
Она попалась на мелкой краже и обругала представителя власти.
Уголовное дело, которое было заведено на 32-летнюю уфимку по статье «Оскорбление представителя власти», завершено, сообщили в пресс-службе следственного комитета.
Как считает следствие, женщину задержали 5 октября в магазине за мелкое хищение, и тогда та, «будучи недовольной законным задержанием, публично, в присутствии гражданских лиц, с целью выражения своей презрительности к сотрудникам полиции, умаляя авторитет органа власти в глазах граждан, высказала в адрес сотрудников органа внутренних дел слова оскорбительного характера в неприличной форме, унижающие честь и достоинство представителей власти».
Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.
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