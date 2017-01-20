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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии арестовали начальника уголовного розыска за пытки// 20.01.2017
Сейчас проверяется нарушение конституционных прав полицейскими.
Майору полиции Ильвиру Сагитову, который является начальником уголовного розыска отделения МВД в Нефтекамске, предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий», сообщает пресс-служба следственного комитета по республике.
10 ноября прошлого года, по версии следствия, 43-летнего жителя Нефтекамска доставили в опорный пункт №6 для проверки на причастность к похищению человека и «айфона», где полицейские держали его до обеда следующего дня, применяя к задержанному насилие и специальные средства.
Материалы уголовного дела переданы во второй отдел по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования и проверки версии о незаконном задержании и аресте потерпевшего и свидетеля.
Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу 43-летнего жителя, арестованного по подозрению в совершении разбоя и угона, и отменил меру пресечения в виде ареста как необоснованную.
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