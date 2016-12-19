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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии 10 лет от наказания скрывался наркоторговец из Беларуси// 19.12.2016
В ближайшее время его экстрадируют на родину.
Верховный суд России отклонил доводы гражданина Белоруссии 32-летнего Сергея Стафиевского. Он попытался оспорить решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации об его экстрадиции в Республику Беларусь.
Следственные органы Беларуси, считают, что Стафиевский в 2015 году приобрел, а затем «незаконно» сбыл жителю Минска 14 грамм марихуаны.
- Чтобы скрыться от следственных органов, мужчина отправился в Россию, где нелегально проживал в течение 10 лет и неофициально работал на автомойке в г.Октябрьский. В мае текущего года он был задержан полицейскими, - следует из сообщения на официальном сайте прокуратуры республики.
Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время его отправят на родину.
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