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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии женщина получила ножевое ранение за то, что заступилась за подругу

Злата ЗУКОВИЧ // 19.12.2016
Мужчина в момент нападения был пьян.

Фото: Кристина Дейнеко

50-летний ранее судимый житель села Раевский Альшеевского района задержан полицейскими за подозрение в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Вчера вечером, 19 декабря, в полицию поступило сообщение о госпитализации в центральную районную больницу 31-летней женщины. Врачи диагностировали проникающее ранение брюшной полости.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в доме 44-летней жительницы села Раевский гостили ее подружка с молодым человеком. Гость с хозяйкой поссорились, мужчина схватил кухонный нож, и 31-летняя пострадавшая получила удар ножом в живот за то, что хотела заступиться за хозяйку.

Полиция задержала 50-летнего злоумышленника через пять часов после нападения. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Сейчас на него снова возбуждено уголовное дело.

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