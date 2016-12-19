|
19 декабря, понедельник
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе бывшая фехтовальщица воткнула сожителю нож в грудь// 19.12.2016
Мужчина скончался на месте от полученного ранения.
45-летней уфимке предъявлено обвинение в убийстве 51-летнего сожителя, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие, вчера днем, 18 декабря, в квартире 51-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры женщина ударила его ножом в грудь, от которого тот скончался на месте. Следователи установили, что раньше обвиняемая занималась фехтованием.
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.12.2016 // ПУЛЬС
Администрация Уфы согласовала проект застройки «Глумилино-1»
19.12.2016 // ПЕРСОНА
Новым гендиректором «Таргин» стал Салават Мирсаев
18.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
ДТП на трассе в Башкирии: погибли два человека
18.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе прошел парад Дедов Морозов
18.12.2016 // СПОРТ
Уфимец Антон Бабиков завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по биатлону
18.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии нетрезвый водитель погубил свою пассажирку
18.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии открыли культурно - образовательный центр ««УМникум»
18.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе очередная коммунальная «трубная авария»
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте