В Уфе бывшая фехтовальщица воткнула сожителю нож в грудь

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчина скончался на месте от полученного ранения.

45-летней уфимке предъявлено обвинение в убийстве 51-летнего сожителя, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Как считает следствие, вчера днем, 18 декабря, в квартире 51-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры женщина ударила его ножом в грудь, от которого тот скончался на месте. Следователи установили, что раньше обвиняемая занималась фехтованием.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.