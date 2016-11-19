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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии бывшего депутата осудили за попытку убийства

Константин КЛИМОВ // 19.11.2016
Краснокамский районный суд вынес приговор 18 ноября.

Фото: fn24

8 лет и 7 месяцев лишения свободы, таков приговор за попытку сжечь сотрудника правоохранительных органов. Вчера, 18 ноября, в Краснокамском районном суде Башкирии завершился судебный процесс по делу бывшего депутата  Калтасинского совета Башкирии Александра Михайлова. Депутатом он был на стадии начала процесса, а в зале суда он предстал уже по окончании своего депутатского срока.

Суд осудил его, по словам источника редакции, хорошо знакомого с делом,  по части 2 ст. 105 УК (покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах).

Вообще сам депутат Калтасинского совета Башкирии Александр Михайлов был довольно известным в округе человеком и «неудобным»  для местной власти. Так, в ходе последних выборов главы региона он  поддерживал Раиля Сарбаева,  был известен тем, что перед саммитами ШОС и БРИКС пытался попасть на прием к президенту страны, чтобы обсудить какие-то насущные вопросы района. По словам источника, тогда ему посоветовали не проявлять такое рвение, и он сначала вроде успокоился, но потом снова проявил такое стремление - и нарвался на неприятности. Перед саммитами он получил десять суток ареста, и стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти. 

Но ни повестки, ни звонки не помогли следователям «вытащить» Михайлова на допрос по этому делу. Для исполнения постановления утром 7 октября 2015 года домой к депутату в деревню Музяк Краснокамского района был направлен участковый уполномоченный отдела полиции по Краснокамскому району.

- Открыв дверь участковому уполномоченному, 44-летний хозяин отказался ехать к следователю и плеснул на участкового бензином и поднес зажженную зажигалку. Благодаря хорошей реакции оперуполномоченного отдела полиции, оттолкнувшего участкового, возгорания не произошло, - сообщали тогда в следкоме Башкирии. Арестовали его не в это же день, 7 октября, а позже.

Изначально под стражу он был заключен, будучи подозреваемым по двум преступлениям, предусмотренных ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).  Но в ходе следствия дело было переквалифицировано на более тяжкую статью.

Следствие по делу длилось почти год, подозреваемый отказался признать свою вину и был приговорён к 8 годам и семи месяцам лишения свободы. Приговор суда в окончательное действие еще не вступил.

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