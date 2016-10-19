В Башкирии оштрафовали ТСЖ из-за обрушения на ребенка снежной глыбы

Ольга КОРЗИК

Ребенку был нанесен легкий вред здоровью.

Фото: Кристина Дейнеко

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Благовещенского районного суда, который обязал ТСЖ «Урал» выплатить компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего ребенка, сообщает прокуратура республики.

В феврале этого года в Благовещенске на голову 5-летней девочки на крыльце одного из банков обрушилась снежная глыба. Как установил суд, причиной этого стало то, что ТСЖ не организовало своевременную очистку кровли многоквартирного дома.

В тот же день ребенка доставили в больницу, где он лечился три недели. Врачи заключили, что ребенку принесен легкий вред здоровью.

Мать девочки обратилась в суд с требованием взыскать с ТСЖ денежную компенсацию

Прокуратура при рассмотрении гражданского дела в суде первой и апелляционной инстанций поддержала её требования. Верховный суд республики взыскал с ответчика 30 тыс руб., следует из сообщения прокуратуры.