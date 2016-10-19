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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
«Семёрка» превратилась в груду металлолома в результате аварии под Уфой// 19.10.2016
Лобовое столкновение произошло сегодня утром на подъезде к Уфе.
Как сообщают очевидцы трагедии, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. Удар был такой силы, что от отечественного автомобиля осталась груда металлолома. По счастливой случайности водители автомобилей выжили и сейчас доставлены в больницу.
Фото: БашДТП
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