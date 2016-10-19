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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Пункт назначения по-уфимски: Пенсионерку сбили три авто

Константин КЛИМОВ // 19.10.2016
Смертельное ДТП произошло на улице Трамвайной в Уфе.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД, вчера, 18 октября, в районе семи часов вечера грузовик МАЗ сбил в Уфе переходящую дорогу 67-летнюю женщину.

Следом за большегрузом двигались две иномарки Ford Fokus и Ford Kuga, водители легковушек не успели среагировать и переехали упавшую на проезжую часть женщину. Как стало известно, травмы, полученные в результате ДТП, были смертельными, и женщина умерла в одной из больниц города. 

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