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19 октября, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Пункт назначения по-уфимски: Пенсионерку сбили три авто// 19.10.2016
Смертельное ДТП произошло на улице Трамвайной в Уфе.
Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД, вчера, 18 октября, в районе семи часов вечера грузовик МАЗ сбил в Уфе переходящую дорогу 67-летнюю женщину.
Следом за большегрузом двигались две иномарки Ford Fokus и Ford Kuga, водители легковушек не успели среагировать и переехали упавшую на проезжую часть женщину. Как стало известно, травмы, полученные в результате ДТП, были смертельными, и женщина умерла в одной из больниц города.
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