Житель Башкирии заживо сжёг своих собутыльников

Константин КЛИМОВ

Возникший во время застолья бытовой конфликт перерос в драку.

Как сообщили в следственном комитете Башкирии, трое друзей распивали напитки, в ходе застолья возник конфликт между хозяином квартиры и одним из гостей. После драки один из её участников покинул квартиру, но перед этим поджёг личные вещи владельца. Как позже установили эксперты, именно поджог стал причиной гибели двух мужчин, оба отравились продуктами горения.

- Личность подозреваемого уже установлена, его данные переданы сотрудникам полиции для установления местонахождения и задержания, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.