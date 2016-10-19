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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Владелец уфимских радиостанций в зале суда избил юриста электрочайником// 19.10.2016
Скандально известный медиабизнесмен Сероп Бабаян стал фигурантом уголовного дела.
Курьёзный случай произошёл ещё в сентябре этого года, во время рассмотрения дела в арбитражном суде республики. Как сообщает «Коммерсант», в ходе заседания между истцом Серопом Бабаяном и юристом ответчика Юрием Петровым возникла в словесная перепалка, которая переросла в драку.
Бабаян схватил стоявший на тумбочке электрический чайник и несколько раз ударил юриста по голове, по словам Петрова, Бабаян бил настолько сильно, что чайник разлетелся на куски, но это не остановило нападавшего, и он продолжил избивать юриста рукояткой электроприбора. Утихомирить разбушевавшегося истца смогли лишь прибывшие судебные приставы. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и несколько недель находился на амбулаторном лечении. По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело.
За неуважение к суду оба участника потасовки оштрафованы на 2 тысячи рублей каждый.
Владелец радиостанций «Первый канал» и «Роксана» Сероп Бабаян известен тем, что был в свое время лидером медиарынка в Уфе, но впоследствии растерял свое преимущество. Он оказался фигурантом нескольких дел, в том числе его обвиняют в мошенничестве в крупном размере, которое, по версии следствия, он совершил по отношению к своим бизнес-партнерам, и подозревают в причинении особо крупного ущерба «Энергетической сбытовой компании Башкортостана».
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