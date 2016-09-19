В Уфе вынесен приговор сварщику, взорвавшему склад пиротехники

Ольга КОРЗИК

Ему назначили 10 месяцев исправительных работ.

Мировой судья судебного участка по Октябрьскому району Уфы приговорил к 10 месяцам исправительных работ 33-летнего электрогазосварщика Фанила Габбасова, сообщает прокуратура республики. Его признали виновным в уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности. Суд установил, что в марте этого года он с коллегами возводил навес к складскому помещению на улице Новоженова.

- Во время выполнения огневых работ на кровле здания он нарушил требования правил пожарной безопасности. При резке металла «болгаркой» искры от инструмента попали на склад пиротехнических изделий и в здании начался пожар, который был потушен прибывшими на место происшествия спасательными службами, следует из сообщения ведомства.

В результате этого возгорания «организациям и предпринимателям, арендовавшим складские помещения, был причинен ущерб на общую сумму свыше 60 млн руб.».

Он свою вину признал полностью.

Кроме исправительных работ, из его заработка будут удерживаться 10% в доход государства.