В Башкирии пенсионер всадил нож в мужчину из-за долга в 70 рублей

Злата ЗУКОВИЧ

Дедушка рассвирепел, когда узнал, что у собутыльника нет денег.

Вчера, 18 сентября, в Стерлитамаке госпитализировали 38-летнего мужчину с ранениями брюшной полости. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт во время распития спиртного. Пенсионер потребовал 38-летнего мужчину вернуть ему занятые деньги – 70 рублей. Когда выяснилось, что у мужчины денег нет, дедушка достал нож и нанес им удары в живот своему собутыльнику, после чего скрылся.

Как сообщают в пресс-службе МВД по республике, сотрудники уголовного розыска быстро нашли 59-летнего подозреваемого. На него заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».