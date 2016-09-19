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19 сентября, понедельник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пенсионер всадил нож в мужчину из-за долга в 70 рублей// 19.09.2016
Дедушка рассвирепел, когда узнал, что у собутыльника нет денег.
Вчера, 18 сентября, в Стерлитамаке госпитализировали 38-летнего мужчину с ранениями брюшной полости. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт во время распития спиртного. Пенсионер потребовал 38-летнего мужчину вернуть ему занятые деньги – 70 рублей. Когда выяснилось, что у мужчины денег нет, дедушка достал нож и нанес им удары в живот своему собутыльнику, после чего скрылся.
Как сообщают в пресс-службе МВД по республике, сотрудники уголовного розыска быстро нашли 59-летнего подозреваемого. На него заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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