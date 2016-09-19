В Башкирии оштрафована компания, сотрудники которой отравились в колодце

Ольга КОРЗИК

Виновным лицам предстоит выплатить штраф в размере 480 тысяч рублей

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошел 11 августа этого года на «Чишминском сахарном заводе», сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, что тогда двое рабочих из подрядной организации ООО «Ремонтно-строительная компания погибли.

Установлено, что один из них (чистильщик) во время проведения работ по установке промывочной насадки в канализационную трубу при подъеме из колодца почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал. К нему на помощь поспешил мастер, но, не успев помочь, потерял сознание. Из колодца их достали сотрудники МЧС и отвезли в районную больницу, где они впоследствии скончались. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила из-за отравления сероводородом.

- Причинами несчастного случая стали неприменение работниками средств индивидуальной защиты, а также нарушение технологического процесса, выразившееся в несоблюдении требований проекта производства работ по восстановлению пропускной способности канализации, сообщает Гострудинспекция.

Виновным лицам предстоит выплатить штраф в размере 480 тыс. руб.