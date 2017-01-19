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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе школьник подорвался при проведении химических опытов// 19.01.2017
Подросток находится в реанимации в состоянии комы.
В уфимском микрорайоне Сипайлово школьник подорвался во время проведения химических опытов. По предварительным данным он проводил эксперименты дома в отсутствии родителей.
Как сообщает телеканал Россия Башкортостан, результате взрыва 15-летний подросток получил ожоги лица и плеч, также зафиксированы рваные раны груди и рук. Сейчас он находится в реанимационном отделении 17 больницы, в состоянии комы.
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