В Уфе школьник подорвался при проведении химических опытов

Константин КЛИМОВ

Подросток находится в реанимации в состоянии комы.

В уфимском микрорайоне Сипайлово школьник подорвался во время проведения химических опытов. По предварительным данным он проводил эксперименты дома в отсутствии родителей.

Как сообщает телеканал Россия Башкортостан, результате взрыва 15-летний подросток получил ожоги лица и плеч, также зафиксированы рваные раны груди и рук. Сейчас он находится в реанимационном отделении 17 больницы, в состоянии комы.