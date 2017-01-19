Врачи не смогли спасти двухлетнего малыша, пострадавшего в аварии в Башкирии

Константин КЛИМОВ

Авария произошла на трассе Бижбуляк – Приютово

Ребёнок пострадавший в лобовом столкновении кроссовера «Nissan» и грузовика ГАЗ, скончался в больнице города Приютово, об этом в своём блоге сообщил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Ранее мы писали о лобовом столкновении кроссовера «Nissan Juke», произошедшего сегодня на западе Башкирии. По предварительной версии причиной аварии стало плохое состояние дорожного покрытия.