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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе мужчина умер после драки в магазине

Константин КЛИМОВ // 19.01.2017
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти и бездействия врачей.

Уфимка Светлана Усманова пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту смерти мужа. По её словам, 12 января её супруг зашёл в магазин купить хлеб, в магазине он подрался с другим покупателем.

- Купив хлеб, он вышел и спустя несколько секунд зашёл обратно, под левым глазом у него был синяк. За ним забежал крепкий мужчина и, нецензурно бранясь, начал махать удостоверением, завязалась драка, - рассказывает одна из продавцов магазина, - их разняла женщина, но неизвестный всё-таки смог несколько раз ударить Роберта (так звали погибшего - примечание редакции).

 

Никто - ни продавцы, ни посетители магазина не знают, из-за чего произошёл конфликт, говорят лишь, что мужчина с удостоверением после потасовки поджидал Роберта у входа в магазин.

Обнаружила Роберта его супруга, вернувшаяся с работы, он сидел в сугробе и не мог подняться.

- Меня избили, сначала один человек, потом трое, - ответил Роберт на вопрос жены о том, что случилось.

Оказалось, что мужчина не может пошевелить левой рукой и ногой, тогда вызвали скорую и отвезли его в 21 больницу. Дежурный врач отправил больного на томографию, через полчаса ожидания в очереди Роберту стало плохо, и он потерял сознание. 14 января родственникам сказали, что больной скончался, не выходя из комы.

Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту смерти Роберта Усманова, по словам родных погибшего, проводится дополнительная экспертиза (первая показала, что у погибшего случился нетравматический инсульт).

Наш источник, знакомый со следствием, сообщил, что результаты экспертизы будут не ранее чем через две недели, а без её результатов следователи не имеют права принять решение о возбуждении уголовного дела.  

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