|
19 января, четверг
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
СМИ: В Уфе внедорожник вице-премьера Башкирии вылетел на красный и спровоцировал ДТП// 19.01.2017
Авария произошла 18 января на перекрёстке улиц Чернышевского и Гафури.
Как сообщает портал Proufu, внедорожник, закреплённый за вице-премьером Башкирии Ильясом Мунировым, попал в авариию в центре Уфы.
На записи с видеорегистратора отчётливо видно, как чёрный «Toyota Land Cruiser» выезжает на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Находился ли чиновник в момент аварии в автомобиле, неизвестно.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы увидели фильм «Три икса: Мировое господство»
19.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидается сильный снегопад
19.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В отчёте ЦРУ нашли схему Уфы 1949 года
19.01.2017 // ПЕРСОНА
Талгат Таджуддин предложил выдавать отцовский капитал
19.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 20 января
19.01.2017 // ФОТОФАКТ
Рустэма Хамитова предупредили о голодовке в Москве
19.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии теперь вставляют окна по швейцарской технологии
19.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе рушится пол одного из домов на Руставели
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте