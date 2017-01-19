СМИ: В Уфе внедорожник вице-премьера Башкирии вылетел на красный и спровоцировал ДТП

19.01.2017

В Башкирии Nissan на полном ходу протаранил грузовик Авария произошла сегодня утром на трассе Бижбуляк - Приютово в Башкирии.

19.01.2017

В Уфе «Россгосстрах» не уберёг персональные данные сотен клиентов Уфимцы обнаружили личные данные клиентов страховщика в обычном мусорном контейнере в центре города.