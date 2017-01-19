В Башкирии девочка упала с двухметровой высоты по вине сотрудников школы

Злата ЗУКОВИЧ

Ребенок получил черепно-мозговую травму.

Фото: Кристина Дейнеко

Прокуроры Аскинского района Башкирии наказали в дисциплинарном порядке директора школы, его заместителя и двух педагогов, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ноябре прошлого года сотрудники школы Аскинского района оставили незапертым люк, который вел из коридора в подвал здания. 8-летняя девочка во время перемены упала в проем с двухметровой высоты и была госпитализирована в больницу с мозговой травмой. Руководитель образовательного учреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Прокурор района в судебном порядке потребовал взыскать с учебного заведения компенсацию материального и морального вреда, причиненного второклашке.