|
19 января, четверг
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии девочка упала с двухметровой высоты по вине сотрудников школы// 19.01.2017
Ребенок получил черепно-мозговую травму.
Фото: Кристина Дейнеко
Прокуроры Аскинского района Башкирии наказали в дисциплинарном порядке директора школы, его заместителя и двух педагогов, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В ноябре прошлого года сотрудники школы Аскинского района оставили незапертым люк, который вел из коридора в подвал здания. 8-летняя девочка во время перемены упала в проем с двухметровой высоты и была госпитализирована в больницу с мозговой травмой. Руководитель образовательного учреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Прокурор района в судебном порядке потребовал взыскать с учебного заведения компенсацию материального и морального вреда, причиненного второклашке.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы увидели фильм «Три икса: Мировое господство»
19.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидается сильный снегопад
19.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В отчёте ЦРУ нашли схему Уфы 1949 года
19.01.2017 // ПЕРСОНА
Талгат Таджуддин предложил выдавать отцовский капитал
19.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 20 января
19.01.2017 // ФОТОФАКТ
Рустэма Хамитова предупредили о голодовке в Москве
19.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии теперь вставляют окна по швейцарской технологии
19.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе рушится пол одного из домов на Руставели
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте