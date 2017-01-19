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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии Nissan на полном ходу протаранил грузовик

Константин КЛИМОВ // 19.01.2017
Авария произошла сегодня утром на трассе Бижбуляк - Приютово в Башкирии.

Как сообщил в своём блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, сегодня утром на трассе Бижбуляк – Приютово произошла авария, в которой пострадал двухлетний ребёнок. По предварительным данным 30-летняя женщина за рулём кроссовера Nissan Juke выехала на встречку где столкнулась с встречным грузовиком ГАЗ. В результате аварии пострадала водитель иномарки и её двухлетний ребёнок, находившийся на переднем сиденье авто, сейчас он доставлен в реанимационное состояние местной больницы в тяжёлом состоянии.

- Одной из основных причин произошедшей аварии рассматривается неудовлетворительное состояние проезжей части, - пишет Динар Гильмутдинов. 

Так же отмечается, что должностным лицам неоднократно выносились предписания на устранение снежного наката на данном участке, за неисполенение которых чиновников привлекали к административной ответственности. 

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