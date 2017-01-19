Фанаты «Ак Барса» напали на болельщика «Салавата Юлаева» во время зелёного дерби - видео

Константин КЛИМОВ

Драка произошла на одной из трибун во время матча.

Вчера, 18 января, во время матча казанского «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» произошла драка болельщиков, сообщает портал Бизнес Online, фанаты "барсов" толпой напали на мужчину с атрибутикой уфимского клуба.

- Один из болельщиков, видимо, Уфы сидел на секторе рядом с фанатами «Ак Барса», а когда Уфа забила – выставил шарф «Салавата» к стеклу и начал чересчур сильно радоваться. Ему сделали замечание, а он принялся посылать всех, – цитирует «Бизнес-Онлайн» начальника охраны «Татнефть Арены».

Напомним, матч закончился победой хозяев площадки - 6:5.