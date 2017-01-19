|
19 января, четверг
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Фанаты «Ак Барса» напали на болельщика «Салавата Юлаева» во время зелёного дерби - видео// 19.01.2017
Драка произошла на одной из трибун во время матча.
Вчера, 18 января, во время матча казанского «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» произошла драка болельщиков, сообщает портал Бизнес Online, фанаты "барсов" толпой напали на мужчину с атрибутикой уфимского клуба.
- Один из болельщиков, видимо, Уфы сидел на секторе рядом с фанатами «Ак Барса», а когда Уфа забила – выставил шарф «Салавата» к стеклу и начал чересчур сильно радоваться. Ему сделали замечание, а он принялся посылать всех, – цитирует «Бизнес-Онлайн» начальника охраны «Татнефть Арены».
Напомним, матч закончился победой хозяев площадки - 6:5.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
18.01.2017 // СПОРТ
"Салават Юлаев" проиграл "Ак Барсу" в овертайме
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
19.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы увидели фильм «Три икса: Мировое господство»
19.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидается сильный снегопад
19.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В отчёте ЦРУ нашли схему Уфы 1949 года
19.01.2017 // ПЕРСОНА
Талгат Таджуддин предложил выдавать отцовский капитал
19.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 20 января
19.01.2017 // ФОТОФАКТ
Рустэма Хамитова предупредили о голодовке в Москве
19.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии теперь вставляют окна по швейцарской технологии
19.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе рушится пол одного из домов на Руставели
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте