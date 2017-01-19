В Уфе в утренний час пик на оживлённой улице сгорел «Renault» - видео

Константин КЛИМОВ

Пожар произошёл недалеко от остановки «Монумент дружбы».

Сотни автомобилистов стали свидетелями того, как вУфе в утренний час пик прямо в пробке вспыхнул «Renault Sandero». Некоторые автолюбители бросились тушить машину, но к несчастью огнетушитель нашёлся лишь в проезжавшем мимо автобусе, и до этого им пришлось тушить авто снегом. К приезду пожарных автомобиль получил значительные повреждения.