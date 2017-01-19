В Уфе «Россгосстрах» не уберёг персональные данные сотен клиентов

Константин КЛИМОВ

Уфимцы обнаружили личные данные клиентов страховщика в обычном мусорном контейнере в центре города.

Фото: tv-rb.ru

Сотрудники «Россгостраха» выкинули на свалку личные данные сотен клиентов. На свалке оказались паспортные данные, адреса прописки, и даже сотовые телефоны клиентов. Как сообщает телеканал БСТ, обнаружил документы обычный уфимец на пересечении улиц Чернышевского и Красноярской в центре города, до ближайшего офиса компании от сюда более полутора километров.

Напомним, персональные данные охраняются законом о персональных данных, за подобные нарушения страховую компанию могут оштрафовать.