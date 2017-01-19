В Башкирии будут судить начальника районного ГИБДД, отобравшего машину у нарушителя

Константин КЛИМОВ

Мужчина обманным путём отобрал машину у женщины, нарушившей ПДД.

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ГИБДД по Калтасинскому району Башкирии.

Как установили сотрудники отдела собственной безопасности МВД, а затем подтвердили следователи, мужчина обманом завладел автомобилем нарушительницы ПДД. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, в июле прошлого года местная жительница нарушила правила парковки, за что её автомобиль был помещён на штрафную стоянку. За четыре дня хранения за автомобиль нужно было заплатить чуть более шести тысяч рублей, но предприимчивый начальник ГИБДД убедил женщину владельца авто, что она должна более пятидесяти тысяч рублей. Позже он предложил ей отказаться от машины и якобы утилизировать её, по его словам, в таком случае долг спишется. Когда женщина согласилась и передала ему ключи от машины, он подделал договор купли-продажи и передал авто своей родственнице. Сейчас «ЗАЗ Шанс» изъят и хранится на спецстоянке до решения суда, после будет возвращён пострадавшей.

Также в ходе следствия вскрылись и другие факты нарушения законодательства со стороны полицейского. Он дважды не поместил под арест двух пьяных водителей, проигнорировав решение суда. Взамен он попросил родственников задержанных отремонтировать его кабинет и заправить автомобиль бензином.

Помещённому под домашний арест бывшему полицейскому инкриминируется мошенничество (ч.3 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Обвиняемый полностью признал свою вину и в случае, если суд примет доводы гособвинителя, ему грозит до десяти лет лишения свободы.