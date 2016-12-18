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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

ДТП на трассе в Башкирии: погибли два человека

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.12.2016
Авария произошла на 39 км автодороги Стерлитамак-Федоровка

Фото: блог Динара Гильмутдинова

Сегодня, 18 декабря  около часа дня в Стерлибашевском районе республики столкнулись "Дэу Эсперо" и ВАЗ-2114. Авария произошла на 39 км автодороги Стерлитамак-Федоровка. В результате аварии погибли водители обоих автомобилей.

- Стало известно, что погибший водитель "Дэу Эсперо" взялся подвезти своего односельчанина в один из санаториев республики. Машину  предоставил их общий знакомый. Установлено также наличие у погибшего водительского удостоверения с 1997 года. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой, - написал в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

ВАЗ-2114 управлял 34-летний местный житель. Мужчина скончался в реанимации. 

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ФОТОФАКТ
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