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18 декабря, воскресенье
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
ДТП на трассе в Башкирии: погибли два человека// 18.12.2016
Авария произошла на 39 км автодороги Стерлитамак-Федоровка
Фото: блог Динара Гильмутдинова
Сегодня, 18 декабря около часа дня в Стерлибашевском районе республики столкнулись "Дэу Эсперо" и ВАЗ-2114. Авария произошла на 39 км автодороги Стерлитамак-Федоровка. В результате аварии погибли водители обоих автомобилей.
ВАЗ-2114 управлял 34-летний местный житель. Мужчина скончался в реанимации.
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