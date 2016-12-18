18 декабря, воскресенье
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии нетрезвый водитель погубил свою пассажирку

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 18.12.2016
ДТП случилось ночью на трассе Уфа – Белорецк

Фото: пресс-службы УГИББД МВД по РБ

Сегодня, 18 декабря, ночью под Уфой в 1 час 40 минут на  147 километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк водитель 1954 года рождения за рулём Daewoo Matiz не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем врезался в бетонное ограждение моста через реку Реветь, сообщает пресс – служба республиканской ГИБДД. Автомобиль после этого перевернулся на проезжей части. В результате ДТП скончалась 62-летняя пассажирка автомобиля, являвшаяся жительницей села Инзер. Выяснилось, что водитель был в нетрезвом состоянии. Сам он тоже доставлен в больницу. 

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ФОТОФАКТ
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