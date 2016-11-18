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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе чиновник заплатит 50 тысяч за то, что построил детскую площадку// 18.11.2016
Прокуратура оштрафовала сотрудника мэрии за превышение бюджета.
Уфимская прокуратура проверила деятельность управления по обеспечению жизнедеятельности города.
Без нарушений не обошлось: в 2014 году местный чиновник за бюджетные деньги заказал и построил в одном из дворов игровой спортивный комплекс для местных детишек. Как выяснилось позже, денег на этот объект в бюджете отдела не было, и подрядчику пришлось ждать обещанные три миллиона рублей до сентября 2016 года.
В итоге, чиновник получил штраф в 50 тысяч рублей, по статье ст. 15.15.10 КоАП РФ (принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные лимиты).
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