В Уфе чиновник заплатит 50 тысяч за то, что построил детскую площадку

Константин КЛИМОВ

Прокуратура оштрафовала сотрудника мэрии за превышение бюджета.

Уфимская прокуратура проверила деятельность управления по обеспечению жизнедеятельности города.

Без нарушений не обошлось: в 2014 году местный чиновник за бюджетные деньги заказал и построил в одном из дворов игровой спортивный комплекс для местных детишек. Как выяснилось позже, денег на этот объект в бюджете отдела не было, и подрядчику пришлось ждать обещанные три миллиона рублей до сентября 2016 года.

В итоге, чиновник получил штраф в 50 тысяч рублей, по статье ст. 15.15.10 КоАП РФ (принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные лимиты).