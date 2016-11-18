Путин отправит в Башкирию антикоррупционных ревизоров

Константин КЛИМОВ

Ко дню конституции Башкирии местные чиновники получат неприятный сюрприз.

Фото: kremlin.ru

В декабре башкирских чиновников ждёт серьёзная проверка на коррупцию, специально для этого в регион приедут специалисты антикоррупционного управления аппарата президента Путина, сообщает «Коммерсант – Уфа».

Уже сейчас практически все сотрудники региональных министерств и ведомств заполняют специальные анкеты, в которых указывают данные ближайших родственников и источники их доходов, доли в комерческих организациях. Помимо этого каждое ведомство готовит полный список компаний, с которыми были заключены контракты, это делается для того, чтобы ревизоры могли отследить их аффилированность. Проверка пройдёт с 14 по 23 декабря.