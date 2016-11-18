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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Путин отправит в Башкирию антикоррупционных ревизоров// 18.11.2016
Ко дню конституции Башкирии местные чиновники получат неприятный сюрприз.
Фото: kremlin.ru
В декабре башкирских чиновников ждёт серьёзная проверка на коррупцию, специально для этого в регион приедут специалисты антикоррупционного управления аппарата президента Путина, сообщает «Коммерсант – Уфа».
Уже сейчас практически все сотрудники региональных министерств и ведомств заполняют специальные анкеты, в которых указывают данные ближайших родственников и источники их доходов, доли в комерческих организациях. Помимо этого каждое ведомство готовит полный список компаний, с которыми были заключены контракты, это делается для того, чтобы ревизоры могли отследить их аффилированность. Проверка пройдёт с 14 по 23 декабря.
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