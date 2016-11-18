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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Стерлитамаке в суде прозвучали обвинения по делу «Древпрома»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.11.2016
Потерпевшими признаны почти 8 тысяч человек.

Уголовное дело в отношении основателя и работников печально известной компании «Древпром»  состоит из 3529 томов. По нему потерпевшими признаны 7987 человек, свидетелями по делу проходят более 15 000 человек, сообщает пресс-служба Стерлитамакского городского суда.  

В ходе судебных заседаний предстоит выслушать всех вышеуказанных лиц. Вчера, 17 ноября, государственный обвинитель начал излагать предъявленное обвинение по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «ДревПром» 38-летнего Евгения Сундукова и сотрудников фирмы 40-летнего Артура Щербы, 40-летнего Виталия Счастливцева, 31-летней Рушаньи Ишбульдиной, 32-летней Татьяны Сараевой и 32-летней Юлии Шарафуллиной. Их обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ: «Мошенничество», «Организация преступного сообщества», «Отмывание денежных средств».

В зависимости от предъявляемого обвинения им грозит от 5 до 20 лет лишения свободы. Следствие считает, что сотрудники компании с 2012 по 2014 годы похитили свыше 566 млн руб. у 8 тыс. потерпевших из Башкирии, Татарстана, Оренбургской области.

Стерлитамакский "Древпром" прогремел на всю страну три года года назад. Компания предлагала заемщикам банков за 25–30 % номинала кредита погасить все обязательства перед кредитными организациями. Напомним, что в 2015 году «Древпром» был признан банкротом. 

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