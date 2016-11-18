В Уфе строителям известного предприятия целый год не платили зарплату

Константин КЛИМОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководство фирмы.

Сотрудники «Трест ИнтегралСтрой» целый год не получали заработную плату, всего от жадности руководства фирмы пострадали 76 строителей, сообщили в следкоме.

После обращения потерпевших в правоохранительные органы проверкой фирмы занялись представители прокуратуры, а затем подключились и следователи. На текущий момент за невыплату 3 миллионов рублей фирма оштрафована на 30 тысяч, так же руководители «Трест ИнтегралСтроя» стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст.145.1 УК РФ (не выплата заработной платы). Поводом для уголовного преследования стал тот факт, что на счетах фирмы деньги были, но использовались они для оплаты услуг поставщиков материала, а про своих сотрудников бухгалтеры попросту забыли.

ООО «Трест ИнтегралСтрой» - дочка известного в Башкирии АО «Интеграл», в последние несколько лет дела у фирмы идут плохо, и, судя по информации, опубликованной в базе «Спарк - Интерфакс», долги «Интеграла» перевалили за 270 миллионов рублей.