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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе строителям известного предприятия целый год не платили зарплату// 18.11.2016
Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководство фирмы.
Сотрудники «Трест ИнтегралСтрой» целый год не получали заработную плату, всего от жадности руководства фирмы пострадали 76 строителей, сообщили в следкоме.
После обращения потерпевших в правоохранительные органы проверкой фирмы занялись представители прокуратуры, а затем подключились и следователи. На текущий момент за невыплату 3 миллионов рублей фирма оштрафована на 30 тысяч, так же руководители «Трест ИнтегралСтроя» стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст.145.1 УК РФ (не выплата заработной платы). Поводом для уголовного преследования стал тот факт, что на счетах фирмы деньги были, но использовались они для оплаты услуг поставщиков материала, а про своих сотрудников бухгалтеры попросту забыли.
ООО «Трест ИнтегралСтрой» - дочка известного в Башкирии АО «Интеграл», в последние несколько лет дела у фирмы идут плохо, и, судя по информации, опубликованной в базе «Спарк - Интерфакс», долги «Интеграла» перевалили за 270 миллионов рублей.
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