Видео: В Стерлитамаке водитель элитного внедорожника сбил женщину

18.11.2016

Путин отправит в Башкирию антикоррупционных ревизоров Ко дню конституции Башкирии местные чиновники получат неприятный сюрприз.

16.11.2016

В Башкирии мужчина пырнул своего сына ножом Вместе с медиками, вызванными родителем, на место происшествия приехали полицейские

16.11.2016

Туймазинский «гангстер» в упор застрелил своего собутыльника из нагана Застолье двух мужчин в Башкирии закончилось выстрелом в упор и смертью одного из собутыльников.

16.11.2016

В Уфе банда с несовершеннолетним грабила круглосуточные магазины Теперь им грозит срок за избиение полицейского и разбойное нападение.