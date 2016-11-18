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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Видео: В Стерлитамаке водитель элитного внедорожника сбил женщину

Константин КЛИМОВ // 18.11.2016
Последствия наезда на пешехода попали в объектив видеорегистратора.

ДТП произошло вечером в понедельник в Стерлитамаке. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, недалеко от остановки «Сбербанк», после наезда пострадавшая была доставлена в одну из больниц города. Обстоятельства наезда уточняются.  

 

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