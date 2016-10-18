18 октября, вторник
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии обнаружили экстремистскую группу «Белая река»

Ольга КОРЗИК // 18.10.2016
В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет РФ по Башкирии возбудил уголовное дело по статьям «организация экстремистского сообщества» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что в течение полутора лет (с января 2014 года по июнь 2015) неустановленные лица создали экстремистскую группу «Белая река». Члены группы в одном из районов республики «публично демонстрировали нацистскую символику, устроили драку в честь нацистского лидера с выкладыванием видео в сеть Интернет, а также размещали в социальной сети  «ВКонтакте» сети Интернет экстремистские фотоматериалы.

В мероприятиях, направленных на розыск и установление места нахождения предметов, которые могут свидетельствовать о причастности к совершению преступлений экстремистского характера определенного круга лиц и подготовке к совершению ими новых преступлений, участвовало более 200 сотрудников правоохранительных органов.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лица или лиц, причастных к их совершению, проводятся допросы свидетелей. По результатам проведенных допросов и следственных действий будет решен вопрос об определении круга подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечается в сообщении. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

18.10.2016
Видео: В Башкирии водитель легковушки сбил мальчика на зебре
К счастью, маленький пешеход не пострадал.

18.10.2016
В Башкирии прокуратура нашла более 600 нарушений закона о мигрантах
Иностранцев незаконно устраивали на работу и прописывали вквартирах.

18.10.2016
В Уфе охрана супермаркета 40 минут удерживала пенсионерку с ребёнком
Охранники крупного уфимского супермаркета закрыли женщину с ребёнком в тесной комнатушке из-за неоплаченного товара.

18.10.2016
В Башкирии наказаны руководители двух природных парков
Они не принимали должных мер по защите уникальной природы заповедных мест.

17.10.2016
В Башкирии возбудили дело из-за смерти рабочего в траншее
Он работал в бригаде по ремонту канализации в Мелеузе.

17.10.2016
В Башкирии банда из семи человек пыталась подмять под себя бордели
Следователи МВД по РБ завершили расследование дела об организации притонов.

17.10.2016
В МВД Башкирии опровергли слухи о серийном убийце и грабителе
Уже неделю в социальных сетях распространяется сообщение о серийном убийце.

17.10.2016
В Башкирии глава сельсовета получил срок за подделку документов
Глава Мукасовского сельсовета подделал выписку, чтобы его знакомая оформила в собственность чужую землю.

17.10.2016
В Уфе пьяный водитель BMW X6 вылетел на встречку
Массовое ДТП с участием трёх легковушек и автобуса произошло на трассе Уфа-Оренбург.

17.10.2016
В Башкирии будут судить банду, «крышевавшую» бизнес
Прокуратура направила дело в суд.

17.10.2016
В Башкирии нашли «Ленд Ровер», похищенный в Челябинской области
Автомобиль стоимостью 12 миллионов рублей угнали из гаража.

17.10.2016
В Башкирии задержали «Деда Мороза», напавшего на офис микрозаймов
Тот решил погасить долги после звонков коллекторов.

14.10.2016
В Башкирии матери ребенка выплатят компенсацию за перелом позвоночника
Родители взыскали 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

13.10.2016
Уфимец нанёс более 60 ударов своей матери, женщина скончалась на месте
Суд арестовал уфимца, обвиняемого в убийстве матери.

13.10.2016
В МВД Башкирии завершили проверку по факту самоубийства следователя
В МВД Башкирии рассказали о результатах проверки по факту самоубийства следователя.

13.10.2016
Башкирский депутат устроил крупную аварию на трассе
По сообщениям очевидцев, народный избранник был пьян.

13.10.2016
В сети появилась видеозапись смертельного ДТП в Башкирии
Водитель вазовской "двенашки" не заметил пешехода.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
Уфимца возмутила «головокружительная» лестница в офисе общества для слепых

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"