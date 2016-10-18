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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии обнаружили экстремистскую группу «Белая река»// 18.10.2016
В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело.
Следственный комитет РФ по Башкирии возбудил уголовное дело по статьям «организация экстремистского сообщества» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие считает, что в течение полутора лет (с января 2014 года по июнь 2015) неустановленные лица создали экстремистскую группу «Белая река». Члены группы в одном из районов республики «публично демонстрировали нацистскую символику, устроили драку в честь нацистского лидера с выкладыванием видео в сеть Интернет, а также размещали в социальной сети «ВКонтакте» сети Интернет экстремистские фотоматериалы.
В мероприятиях, направленных на розыск и установление места нахождения предметов, которые могут свидетельствовать о причастности к совершению преступлений экстремистского характера определенного круга лиц и подготовке к совершению ими новых преступлений, участвовало более 200 сотрудников правоохранительных органов.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лица или лиц, причастных к их совершению, проводятся допросы свидетелей. По результатам проведенных допросов и следственных действий будет решен вопрос об определении круга подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечается в сообщении.
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