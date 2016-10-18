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18 октября, вторник
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В Башкирии водитель легковушки сбил мальчика на зебре// 18.10.2016
К счастью, маленький пешеход не пострадал.
В Стерлитамаке водитель "Тойоты" сбил на пешеходном перекрёстке маленького мальчика. Инцидент запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей, двигавшегося во встречном направлении. На записи видно, что маленький ребёнок переходил дорогу по зебре вместе с мамой. В какой-то момент мальчик побежал и буквально врезался в проезжающий автомобиль, к счастью, скорость автомобиля была невысока, и ребёнок не пострадал.
Напоминаем, согласно правилам дорожного движения, приближающиеся к пешеходному переходу автомобили обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.
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