Видео: В Башкирии водитель легковушки сбил мальчика на зебре

Константин КЛИМОВ

К счастью, маленький пешеход не пострадал.

В Стерлитамаке водитель "Тойоты" сбил на пешеходном перекрёстке маленького мальчика. Инцидент запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей, двигавшегося во встречном направлении. На записи видно, что маленький ребёнок переходил дорогу по зебре вместе с мамой. В какой-то момент мальчик побежал и буквально врезался в проезжающий автомобиль, к счастью, скорость автомобиля была невысока, и ребёнок не пострадал.

Напоминаем, согласно правилам дорожного движения, приближающиеся к пешеходному переходу автомобили обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.