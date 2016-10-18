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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии прокуратура нашла более 600 нарушений закона о мигрантах

Ольга КОРЗИК // 18.10.2016
Иностранцев незаконно устраивали на работу и прописывали вквартирах.

Фото: Wikipedia

В Башкирии в этом году прокуратура выявила более 600 нарушений миграционного законодательства, а также пресекла факты незаконного трудоустройства иностранцев.

Так, в Салаватском районе местный предприниматель незаконно принял на работу в хлебопекарню гражданина Армении. Суд района по требованию прокуратуры приостановил деятельность этого предпринимателя, а мигранта отправил в центр временного содержания иностранных граждан.

В Учалинском районе компания ООО «СтройТехМонтаж» устроила трех граждан Таджикистана, которые могли работать только в Свердловской области. Директор этой фирмы оштрафован на 75 тыс руб по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина).

В общей сложности за аналогичные нарушения к административной ответственности привлечены более 190 должностных и юридических лиц.

Также, прокуроры добились возбуждения свыше 100 уголовных дел по фактам регистрации мигрантов в «резиновых» квартирах.

Например, в Давлекановском районе местная жительница Земфира Ахмадуллина поставила на учет в своем доме двух граждан Армении, которые фактически там не проживали. Ее оштрафовали за это на 100 тыс руб. по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».

Также были выявлены случаи ненадлежащего ведения миграционного учета органами внутренних дел.

- Сотрудники ведомства не всегда контролировали сроки пребывания мигрантов, истребовали излишние документы при оформлении разрешений на временное проживание и оставляли без внимания случаи нарушения иностранцами правил регистрации. По данным фактам в адрес руководителей указанных органов внесены представления об устранении допущенных нарушений, - сообщили в прокуратуре. 

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