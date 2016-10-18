В Уфе охрана супермаркета 40 минут удерживала пенсионерку с ребёнком

Константин КЛИМОВ

Охранники крупного уфимского супермаркета закрыли женщину с ребёнком в тесной комнатушке из-за неоплаченного товара.

Неприятный инцидент произошёл в одном из супермаркетов торговой сети «Карусель» в Уфе. Как сообщает телеканал «Life», после того как женщина прошла через кассу, среди её покупок оказался неоплаченный товар на сумму около четырёхсот рублей. При этом на видеозаписи женщина говорит, что все сорок минут они были заперты в тесной и душной комнате.

Как сообщили в следственном комитете Башкирии, сейчас по данному факту проводится проверка, в результате которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Видео: Life.ru