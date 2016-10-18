В Башкирии наказаны руководители двух природных парков

Ольга КОРЗИК

Они не принимали должных мер по защите уникальной природы заповедных мест.

Серьезные нарушения экологического законодательства были выявлены Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой в природных комплексах «Аслы-Куль» и «Кандры-куль» .

«Аслы-Куль» и «Кандры-куль» - крупнейшие озера Башкирии. Ежегодно их посещают тысячи туристов.

Несмотря на это, руководство парков не приняло должных мер по защите уникальной природы заповедных мест.

- Так, особо охраняемые территории не состояли на государственном кадастровом учете, что могло привести к их незаконному захвату и застройке. Кроме того, вокруг парков отсутствовали охранные зоны, призванные предотвращать неблагоприятное антропогенное воздействие. А сами земли не были разделены на заповедные, заказные и рекреационные территории с помощью табличек с указанием действующих на них запретов, - сообщили в прокуратуре республики.

Из-за этого берега этих озер были захламлены бытовым мусором.

Руководители природных комплексов не закрепили полномочия государственных инспекторов, которые осуществляли охрану парков. В связи с этим инспекторы не могли привлекать нарушителей к административной ответственности и выдавать им предписания.

Также сотрудники парка «Кандры-куль» не уведомляли правоохранительные органы о фактах браконьерства, а также нарушали режим охраны комплекса.

- По данным фактам природоохранный прокурор внес в адрес руководителя дирекции по особо охраняемым природным территориям республики представление об устранении выявленных нарушений, - сообщили в прокуратуре.

Руководители парков привлечены к дисциплинарной ответственности.