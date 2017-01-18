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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии грабители обчистили ювелирный магазин за 25 секунд - видео// 18.01.2017
Трое молодых парней ворвались в ювелирный магазин и забрали столько, сколько смогли унести.
Камеры наблюдения зафиксировали момент ограбления одного из ювелирных магазинов на юге Башкирии.
На записи, опубликованной телеканалом Россия 1, видно, как трое мужчин в масках врываются в магазин, один остаётся на входе, а его приятели разбивают витрины и собирают в спортивную сумку украшения. Мужчины действуют слаженно и быстро, все ограбление заняло 25 секунд, и у полиции не было шансов задержать налётчиков с поличным. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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