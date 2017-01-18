В Башкирии грабители обчистили ювелирный магазин за 25 секунд - видео

Константин КЛИМОВ

Трое молодых парней ворвались в ювелирный магазин и забрали столько, сколько смогли унести.

Камеры наблюдения зафиксировали момент ограбления одного из ювелирных магазинов на юге Башкирии.

На записи, опубликованной телеканалом Россия 1, видно, как трое мужчин в масках врываются в магазин, один остаётся на входе, а его приятели разбивают витрины и собирают в спортивную сумку украшения. Мужчины действуют слаженно и быстро, все ограбление заняло 25 секунд, и у полиции не было шансов задержать налётчиков с поличным. По данному факту возбуждено уголовное дело.